Prefabrikten yapılan Müftülük Cami ibadete açıldı

Elbistan Müftülüğü’nün bulunduğu alana prefabrikten yapılan Din Görevlileri (Müftülük) Cami, ibadete açıldı.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından Elbistan ilçe merkezindeki 2 tarihi cami de hasar gördü. Ulu Cami ve Çarşı Atik Cami, ibadete kapatıldı. Emniyet Caddesi üzerindeki Elbistan Müftlüğü de depremde ağır hasar aldı. Zemininde Din Görevlileri Cami’ni de barındıran müftlük binası, daha sonr a kontrollü olarak yıkıldı. Bu süre zarfında vatandaşların ibadetlerine devam edebilmesi amacıyla çadır namazgahlar yapıldı. Elbistan’ın ilk prefabrik camisi ise İHH İnsani Yardım Derneği’nin katkılarıyla Ulu Cami olarak açılmıştı.

Şehrin kuzey tarafındaki esnaflar ve vatandaşlar, özellikle de Cuma namazlarını eda edebilmek için merkez dışındaki camilere gitmek zorunda kalıyordu. Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde müftülük binasının bulunduğu alana prefabrik cami yapılması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Din Görevlileri (Müftülük) Cami de ibadete açılmış oldu.