CHP adayı Vicdan’ın sosyal, kültürel ve eğitim projeleri göz doldurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, cami ve cemevlerinin bakımı, Halk Kart uygulaması ile öğrencilere yönelik olarak hazırladığı projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Başkan adayı Vicdan, belediyeciliği sadece yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarından ibret görmeyeceklerini söyledi.

Ekinözü’nde sosyal ve halkı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini hayata geçireceklerini vurgulayan CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, bu anlamda da 31 Mart’ın tarihi bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Ekinözü’nün her bir noktasına eşit ve adil hizmeti götüreceklerini anlatan Vicdan, ibadethanelerin de tüm bakımlarını üstleneceklerini belirtti.

Vicdan, “Güzel ilçemizin 16 mahallesinde bulunan camilerimizin ve imam evleri ile birlikte 5 mahallemizdeki vatandaşlarımızın ibadethaneleri olan cemevlerinin tamamının temizlenmesi, sıcak suyu, engelli kardeşlerimiz için uygun hale getirilmesi için her türlü desteği vereceğiz. Bu ibadethanelerimizin çevre düzenlemesi bakım ve onarımlarını da belediyemiz karşılayacak” dedi.

Açıklamasının devamında ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olacak ‘Halk Kart’ uygulamasını başlatacaklarını anlatan CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, “Ekonomik kriz, yoksulluk ve yoksunluğun insanlara nefes aldırmakta güçlük çektiği günümüz şartlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için Ekinözü Belediyesi olarak Halk Kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Böylece dar gelirli ailelerimiz, diledikleri gibi alışverişlerini yapıp evlerinin ihtiyaçlarını temin edecek” diye konuştu.

Vicdan, öğrenciler ve gençlerle ilgili de hem bilgi düzeylerini hem de sosyal ve kültürel gelişimlerini arttıracak projelerle geldiklerini söyledi.

Vicdan, “Ekinözü Belediyesi olarak şanlı tarihimiz ve kültürel değerlerimizi yakından tanıtmak için, ilçede ikamet eden öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geziler düzenleyeceğiz. LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize de etüt hizmeti ve kaynak seti desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.