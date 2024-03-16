Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı KANGURU

Hücre, pil ve bataryalar ve bunların şarj ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren ASPİLSAN Enerji, ortaya koyduğu ürünlerle enerji depolama alanındaki dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlıyor.

Şirket, son dönemde geliştirdiği KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj kabini ile Faydalı Model Belgesi aldı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz bataryalarının temin edildikten sonra operasyon gününe kadar genelde kasalarda beklediğini söyledi.

Telsizlerin içindeki elektronik devrelerin kendi öz tüketimleri olduğuna işaret eden Özdemir, bunların bir süre sonra bataryalardaki pilleri bitirebildiğini ve periyodik olarak bakımlarının yapılması gerektiğini belirtti. Özdemir, şöyle konuştu:

"Bazıları bir sac çatı altında yüksek sıcaklıklara, bazıları depolarda çok düşük sıcaklıklara ulaşabilirler. Bunların bir de raf bekleme şartları var. Bu şartlar her zaman sahada sağlanamayabilir ki çoğunlukla sağlanamıyor. Aynı zamanda belli sürelerde, periyotlarda da şarj edilmeleri gerekiyor. Bu planlı bakımı ve muhafazayı gerektiriyor. Çok adetli aldığınız ürünlerde eğer ihtiyaç yılın son zamanlarına doğru sarkıyor, siz de tedarikinizi yılın başında yaptıysanız bataryaların bir kısmı kullanılmaz hale gelebilir bakımları yapılmadıysa.

Üzerinde akıllı bakım algoritmaları çalışan, şarj devreleri olan bu kabinden ise operasyon için düğmeye basıldığı zaman kalitesinden, şarjından, çalışmasından emin olunan bataryaları alabiliriz. Bu dolapların içinde farklı tipte bataryaları koyabileceğimiz yuvalar var. Kişinin ihtiyaçlarına göre bunların yer aldığı rafları düzenleyebiliyoruz. Hangi bataryalardan varsa, hangi telsiz tipini kullanıyorsak bu bataryaları kabin içine dizerek içinde iklimlendirmesi, ısıtması, soğutması olan bir ortamda muhafaza ediyoruz. Ekranda da hangi raflarda hangi bataryalar var, bunların sağlık durumları nedir izleyebiliyoruz."

Dilenirse internete bağlanıp uzaktan da takip yapılabildiğini, envanterin görülebildiğini anlatan Özdemir, bozulan, şarjı biten bataryalar için de sistemin alarm verdiğini dile getirdi.

Mandala basıldığında her zaman hazır

Kabin içindeki bataryaların bakımları yapıldığı için bozulmayacağını, şarjının bitmeyeceğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sahada ihtiyaç duyduğum zaman mandala bastığımda ses gelecek şekilde enerjisi üzerinde şarj edilmiş, bakımı yapılmış sağlıklı bataryaları bu kabinden alırım. Bu kabinleri saklama koşulları zor, bakım için teknik personeli bulundurulamayan alanlarda operasyon için hazır bataryalar sunmak üzere tasarladık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların emrinde hazır bir şekilde tamamlanmış bir çalışma.

Biz hem batarya hem şarj ünitesi üretiyoruz, bu ürünümüzle birlikte aynı zamanda ortam da sağlıyoruz. KANGURU da kesesinde yavrusunu muhafaza ettiği gibi o mantıkla yola çıktığımız, içindeki bataryaları, dış ortam şartlarında muhafaza eden, içinde iklimlendirmesi ve şarj üniteleri olan bir kabin şeklinde kullanıma hazır bir ürün."

Ahmet Turan Özdemir, bir güvenlik personeli operasyon sahasına gittiğinde kabindeki raftan aldığı bataryanın sağlıklı, şarjı tam, güvenilir olduğundan emin olacağını vurguladı.

Kabinin, 7/24 kuvvetleri göreve hazır tutmak için enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çözüm olduğunu ifade eden Özdemir, kabinin ölçeklendirildiğini, ihtiyaca göre her kasada farklı tipte bataryaların şarj edilebildiğini belirtti.

Dış etkilerin olmadığı ya da sınırlı olduğu karargah gibi ortamlarda iklimlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı için sadece şarj üniteleriyle raf şeklinde hazırlanan duvar tipi üniteler de oluşturduklarını bildiren Özdemir, zor şartlar için kabin, iç ortamlar için de dahili şarj üniteleri şeklinde çözümlerle kesintisiz enerji hizmetini kullanıcılara sunduklarını dile getirdi.