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Galatasaray, milli arada Antalya’da kamp yapacak

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Galatasaray milli maçlar dolayısıyla verilecek arada 25-29 Mart tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak.

Galatasaray, milli arada Antalya’da kamp yapacak mask
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından izne çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya’ya giderek burada kamp yapacak. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, Trendyol Süper Lig’e verilen arada 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da Cullinan Belek Hotel’de kamp yapacak" denildi.

16 Mar 2024 - 13:40 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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