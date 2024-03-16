Balaban’ın lezzetlerini kitapta topladı

Elbistanın Sesi Gazetesi ve internet sitesi yazarlarından Nermin Akbalaban Yılmaz, “Balaban Yemekleri” adlı kitabını yayımladı.

72 yaşındaki Akbalaban, yayımladığı ilk kitabında baba ocağı Balaban’ın lezzetlerini bir araya getirdi.

Malatya’nın Darende ilçesinin Balaban Mahallesi’nde doğan Nermin Akbalaban, 22 sene önce yazarlığa ilk adımını attı. Çeşitli internet siteleri ve gazetelerde yazarlık yapan Akbalaban, Elbistanın Sesi Gazetesi ve internet sitesinde de makalelerini okuyucuyla buluşturuyor.

Baba ocağı Balaban’a özgü lezzetlerin ve yemeklerin unutulmamasını isteyen Nermin Akbalaban, uzun süredir emek verdiği ‘Balaban Yemekleri’ adlı kitabını okuyucusuyla buluşturdu.

Böyle bir kitap hazırlamayı en büyük hayallerinden biri olarak niteleyen Akbalaban, “Balaban kültürünün özellikle sağlıklı, lezzetli, ekonomik yemek tariflerini kitaplaştırdım. İçeriğinde Balaban ve çevresinin yemek tarifleri, yöremiz mutfak kültürünü tanıtan yaşanmış hikayeler, deyimler, yöresel kap kacak ve yiyecek isimleri, şifa önerileri, kültürümüzü kitabı okuyan herkesin zihninde canlandıracak, onları geçmişteki güzel anılarına götürecek çok sayıda görsel ve daha pek çok şey var. Kitabımın hazırlanma aşamasında bana yol gösteren, cesaretlendiren, manevi destek veren dostlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.