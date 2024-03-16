Kahramanmaraş'ın mutfak kültüründe önemli bir yer tutan çiriş bitkisi ile yapılan 'Çiriş Böreği' tescillendi.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü iş birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından Çiriş Böreği i tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan Çiriş Böreği’nin tescili alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca hazırlanan 169 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin 28. tescilli ürünü olarak yerini aldı.