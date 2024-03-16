Tıp Bayramı dolayısıyla iftarda buluştular

Ekinözü Devlet Hastanesi doktorları ve personelleri, 14 Mart Tıp Bayramını iftar programıyla kutladı.

Programa Ekinözü Kaymakamı Habib Güneyli, Belediye Başkanı Bilal Eker ve hastane personelleri katıldı.

Hep birlikte yapılan iftar sonrasında Kaymakam Güneyli ve Başkan Eker, Ekinözü Devlet Hastanesi personellerinin Tıp Bayramını kutladı.

Ekinözü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Çankaya ise, "14 Mart ülkemizde modern tıbbın temellerinin atıldığı gündür bizler de bunun savunucularıyız.Yakın geçmişte yaşadığımız Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremlerinde sahadaydık.Yeri geldi aç, susuz kaldık; yeri geldi ailemizden, sevdiklerimizden uzak kaldık.Bu süreçte bizleri bağrına basan vatandaşlarımızın motivasyonuyla ayakta kaldık, özveriyle cansiperane çalışmaya devam ettik.Bu mübarek Ramazan ayında Allah'ım bizlere bir daha öyle günler yaşatmasın, birbirimize olan bağlılığımızı, samimiyetimizi artırsın" ifadelerini kullandı.