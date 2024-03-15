Mercan'dan Elbistan'da pazar kültürünü değiştirecek proje

AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, vatandaş ve esnaf odaklı modern bir pazar yeri projesini hayata geçireceklerini ayrıca uygun bulunan mahallelerde ise bölgesel pazar alanları kazandıracaklarını söyledi.

Mercan, pazar yerlerinde temizliğin ve hijyenin de en üst seviyede tutulacağını, bakım ve onarım işlerini de Elbistan Belediyesi'nin üstleneceğini belirtti.

Proje detayları hakkında açıklama yapan Başkan Adayı Mercan, kentte pazar kültürünü değiştireceklerini dile getirdi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, şöyle devam etti:

"Elbistan’ımızın mevcut pazar yeri modernizasyon çalışmaları ile daha ferah ve daha kullanışlı bir hale getirilecek. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için kullanışlı çözümler üreteceğiz. Pazar yerimizin temizliği ve genel bakımları belediyemiz tarafından düzenli olarak sağlanacak. Bölgesel pazar yerleri; uygun bulunan mahallelerimizde hayata geçirilecek. Proje ile Elbistan’ımızda pazar kültürü değişecek. Modern ve konforlu pazar alanları inşa edilecek. Her kesimin ulaşabileceği lokal alanlar ile mahalle kültürümüzü yaşatacağız."

Oluşabilecek sorun ve sıkıntılara hızlı ve etkin çözüm üretmek için iletişim noktalarının hayata geçirileceğinin altını çizen Mercan, "Tüm pazar yerlerimizde esnafımızın yaşadığı sorunları veya taleplerini, aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini toplamak için iletişim noktaları kuracağız. Böylece hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için hızlı çözümler üreteceğiz. Özellikle asrın felaketinden sonraki süreçte, yıkımlardan dolayı büyük bir ihtiyaç olan hijyenik ve sürekli kontrol edilen Wc'ler de bu alanlarda kurulacak. Söz verdiğimiz gibi, yaşanabilir bir Elbistan inşa etmek için var gücümüzle durmadan çalışacağız” dedi.