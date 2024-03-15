Ülkücü şehit Hasan Hüseyin Akbaş mezarı başında anıldı

Ülkücü şehit Hasan Hüseyin Akbaş, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 44. ölüm yıl dönümünde düzenlenen programla mezarı başında anıldı.

Çatova Mahallesi’ndeki anma programına, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran ve Ülkü Ocakları üyesi gençler katıldı. Programda, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Burada bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, şunları söyledi:

“Yiğidimiz Hasan Hüseyin Akbaş'ı minnetle saygıyla anıp arkasından dualar okumak için bir araya geldik. Şehitlerimizin ruhları şad mekânları cennet olsun inşallah. Ay yıldızlı bayrak inmesin, ezan susmasın diye hayatının baharında şehit düşen Hasan Hüseyin Akbaş ve nice Ülkücü şehitlerimizi asla unutmayacağız. Emanetleri emanetimizdir. "

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran da, "44 yıl önce toprağa düşen şehidimizin kabri başındayız. Allah mekanını cennet etsin. Makamını yüce kılsın inşallah. Şehitlerimizin şahadetlerini gelecek kuşaklara aktarmak bizim vefa borcumuzdur. Hasan Hüseyin Akbaş ağabeyin emaneti bizimle ilelebet yaşayacaktır" şeklinde konuştu.