15 Mar 2024 - 19:42- Güncel G:

Mansur Yavaş'tan CHP adayı Erkan Gürbüz'e destek

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz'ün projelerini destekleyeceğini söyledi.  Cumhuriyet...

Mansur Yavaş'tan CHP adayı Erkan Gürbüz'e destek
Mansur Yavaş'tan CHP adayı Erkan Gürbüz'e destek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz'ün projelerini destekleyeceğini söyledi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un dile getirdiği 'Mansur Yavaş, Elbistan'a destek olacak' açıklaması sonrasında kamera karşısına geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP adayı Erkan Gürbüz'le Elbistan'ı ayağa kaldıracağının sözünü verdi. 

Yavaş, "Ankara'dan Elbistan'a selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Erkan başkanım seçildiğinde kendisinin projelerine biz de destek olacağız" dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elbistanlıların ramazan ayını da tebrik etti. 

CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz de, Yavaş'ın desteğinin önemine vurgu yaparak, "Ankara’da yapmış olduğu çalışmalarla herkesin saygısını kazanan Mansur Yavaş Başkanımızla birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız. Haydi Elbistan şimdi değişim zamanı!" paylaşımında bulundu. 

15 Mar 2024 - 19:42 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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