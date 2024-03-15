Kış yurdu Elbistan, kara hasret kaldı

Elbistan’ın en yüksek rakıma sahip yerleşim alanlarının bulunduğu ve soğuğu ile ünlü Sultan Korusu, kara hasret kaldı.

Kış mevsimini kurak geçiren bölgede, 2 yıl önce aynı tarihte çekilen fotoğraflarla şimdi çekilen fotoğraflar, aradaki farkı ortaya koydu.

Elbistan, şubat ayında en yüksek sıcaklık değerlerinin yaşandığı merkez oldu. Daha önceleri oldukça sert kışlarla yüzleşen Elbistan, değişen iklimle birlikte o günleri mumla aramaya başladı. Yetersiz kar yağışı sonrası bu yıl kış mevsimini adeta bahar havasında geçiren Elbistan, kara da hasret kaldı.

Elbistan’da, kış şartlarının en ağır hissedildiği Sultan Korusu bölgesinden çekilen fotoğraflar da bu durumun özeti oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 1,5 metre kalınlığında beyaz örtü ile kaplanan bölgede aynı tarihte çekilen fotoğraflar arasında dağlar kadar fark olduğu gözler önüne serildi.

2022 Şubat’ında çekilen fotoğraflarda dozerlerin bile çalışmasını zorlaştıran kar, şimdilerde ise ‘ayakkabıya bulaşmayacak’ seviyede bulunuyor. 2 yıl daha geriye gidildiğinde ise, karın otomobillerin boyuna yaklaştığı görülebilir. O dönem yolları kapatan ve insanları adeta evlerine hapseden kardan şimdi ise eser yok. Alkayaoğlu Mahallesi’ndeki son görüntüler, vatandaşları kara kara düşündürüyor. Özellikle yaylalarda yeterli kar olmaması, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları endişelendiriyor.

Mevsimlerin değiştiğini belirten vatandaşlar, “Mevsimlerin değişim hızına yetişemiyoruz. Büyüklerimiz, ‘Eskiden köy yerleri böyleydi adam boyu kar yağardı. Şimdi mevsimler değişti pek kar yağmıyor’ derlerdi. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz hep bu lafları dinlemekle geçti. Şimdi ise aynı durum başımıza geldi. Çok geriye gitmemize gerek yok. 2 yıl önce 1 metre kar vardı ama şimdi ancak milimle ölçülebilir. Tarım ve hayvancılık açısından çok zor bir sene olacak gibi duruyor.

Burası, Elbistan’ın en yüksek rakımlı mahallesi. Kar, varla yok arasında. Kar senesi var senesi derlerdi. Bizim bu bölge sert kışıyla ünlüydü ama geldiğimiz nokta bahar. Kışı yaşamamız gerekirken bahara geçtik. Allah sonumuzu hayır eylesin” ifadelerini kullandılar.