ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan Başkan İlhami Bozan’a destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, video mesajı ile Nurhak Belediye Başkanı ve Başkan adayı İlhami Bozan’a destek verdi.

Deprem sürecinde Nurhak’ta yaraların sarılması için seferber olan ve yardım elini uzatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı mesajda, “İlhami Başkana desteklerimiz elbette sürecek” dedi.

Deprem sürecinde Nurhak’a geldiğini anımsatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Nurhak’a sevgilerimi Nurhak halkına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Deprem sürecinde Nurhak’a 3-4 kez gelmiştim. İlhami Bey’in de oradaki çalışmalarını gördüm. Bu vesileyle İlhami Başkana desteklerimiz elbette sürecek. Ankara’dan Nurhak’a selam ve sevgiler” ifadelerini kullandı.

Nurhak Belediye Başkanı ve Başkan adayı İlhami Boan da, Yavaş’ın paylaşımını ‘Sizi seviyoruz başkanım’ cümlesiyle retweetledi.