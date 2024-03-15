Tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda evraka da el konuldu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçları kapsamında yaptığı operasyonda; 3 av tüfeği, 150 tabanca fişeği, suça konu olabilecek 40 bin TL nakit para, yabancı uyruklu kişilere ait 4 banka kartı, 1 POS cihazı, 1 çelik kasa ile tefecilik suçuna konu olabilecek senet, satış belgesi, protokol belgesi, banka evrakları ve not defterine yazılı alacak verecek evrakları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.K. ve A.A. adlı şahsılar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün, genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı