Tepebaşı’nda ramazan dayanışması ve birlikteliğine vesile oluyorlar

Elbistan’ın Tepebaşı Mahallesi’nde, gençlerin ‘Haydi Tepebaşı El Ele’ çağrısıyla başlattığı kampanya, ramazan ayının manevi iklimini, güzelliği, birlik ve beraberliği yansıttı.

Gençlerin çağrısını duyan, gören mahalle sakinlerinin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere yağ ve yumurta dağıtılırken yine dar gelirlilerin bakkal borçları da kapatılarak zimem defteri geleneği yaşatıldı.

Tepebaşı Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Fidan, sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerini bilgilendirmek amacıyla ‘Tepebaşı İletişim Platformu’ adı altında bir sayfa kurdu. Sayfadan, cenaze, düğün ve diğer önemli olayları paylaşarak mahalle halkının haberdar olmasını sağlayan Fidan, bu kez de ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yağ ve yumurta dağıtımı kampanya başlattı.

Fidan’ın ‘Haydi Tepebaşı El Ele’ adlı kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hayırseverler adeta birbiri ile yarışırken kısa süre içinde toplanan miktar 30 bin liraya ulaştı. Hayırseverlerin desteği ile 80 koli yumurta ve 80 de yağ alan Fidan, paranın kalan kısmıyla ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını kapattı.

Fidan, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlama adına böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Başlattığı kampanyaya yüzlerce kişinin destek olduğunu hatırlatan Fidan, “On bir ayın sultanı ramazan ayındayız. Tepebaşı Mahallesi kırsal kesimden yoğun göç alan bir mahalle ve maddi durumu iyi olmayan insanlar için ramazanda en çok tüketilen gıda olan yumurta ve yağ dağıtmak için böyle bir kampanya başlattım. 30 bin TL para topladık. Bunun bir kısmını nakit yardım yaptık. Bir kısmıyla da insanların bakkal borçlarını kapattık. Kalanına da 80 koli yumurta 80 adet yağ alarak 80 haneye dağıttık. Bu süreç zarfında Tuncay Durna kardeşim aracıyla bizlere destek vererek dağıtımda kolaylık sağladı. Yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Alan elin veren eli görmediği bir çalışma olması için özen gösterdiklerini hatırlatan Fidan, “Onları mutlu görmek, oruçlarını rahat tutmalarını sağlamak bizi daha çok mutlu ediyor. O yüzden zorluk çekmiyoruz. Gönüllü hayırseverlerin desteği ile bu işi yapıyoruz. Ne alanın ne de verenin fotoğrafını paylaşmıyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.