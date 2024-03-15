Jandarma, emniyet kemeri kullanımına ‘sticker’ ile dikkat çekti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması adına bir dizi çalışmaya imza attı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, son dönemlerde artan şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve minibüs kazalarında can kayıplarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Trafik jandarması timleri, bu çerçevede 3 gün boyunca şehirlerarası yolcu otobüsleri ve minibüslerde emniyet kemeri kontrolü yaptı. Denetimlerde; otobüs ve minibüslerde yolculuk yapan 1200 kişiye, "emniyet kemeri kullanımının kaza anındaki önemi" hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafik jandarması timleri aynı zamanda otobüs ve minibüslerin araç içerisinde görünebilir yerlerine yolcuların dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak adına "emniyet kemeri takınız" konulu 1000 sticker yapıştırdı.

Denetimlere katılan Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da; yolcuları emniyet kemeri kullanmaları konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Bu tür denetimlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurgulayan Üsteğmen Dal, otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemenin tek yönteminin emniyet kemeri olduğunun altını çizdi.

Üsteğmen Dal, yolcularda bu alışkanlığın en kısa zamanda kazandırılması için eğitici ve bilgilendirici çalışmalarının süreceğini dile getirdi.