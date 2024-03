CHP Ekinözü adayı Vicdan, projelerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, ‘Ekinözü bizim sevdamız’ parolasıyla sürdürdüğü seçim yarışını kazanması halinde ilk 5 yılda yapacağı projeleri anlattı.

Vicdan, tarımdan hayvancılığa, spordan kültüre ve turizmden sosyal tesislere kadar bizzat Ekinözü halkının talepleri doğrultusunda hazırladığı projelerin, hayatın her alanına dokunan ve ilçeye yenilik katacak konfor alanları yaratmayı amaçladığını söyledi.

Ekinözü’nü, Ekinözü halkı ile birlikte yöneteceklerini belirten CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, şehircilik anlayışıyla, tarihi ve doğal güzellikleri koruyarak yeni planlamalarla yaşam kalitesini geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Ekinözü’nün en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerine işaret eden Vicdan, çiftçi kayıt belgesi olan çiftçilere tohum katkısında bulunup meraların da rehabilitasyonunu sağlayacaklarını bildirdi.

Vicdan, “İlçemize katma değer sağlayan çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layık. Girdi maliyetlerini düşürmek hedefiyle çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. İlçe tarımının gelişmesine katkı sunmak, üreticiyi destekleyeceğiz” diye konuştu.

Sosyal tesisler, gençlik merkezi gibi projelerle eğitimin ve öğrencinin yanında olacaklarına değinen CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, “Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize kurs vereceğiz. Okullara halı saha ve yüzme havuzu yaparak üniversite öğrencilerine eğitim desteği sunacağız. Anaokulu ve ilkokullara eğitim seti dağıtıp ortaokul ve lise öğrencilerinden başarılı olanlara dizüstü bilgisayardan eğitim setine kadar birçok hediye vereceğiz” dedi.

Ekinözü’nü halkçı belediyecilik anlayışı ile yöneteceklerine vurgu yapan Vicdan, “İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak gıda yardımı ve nakdi yardım yapılacak. Her mahalleye sosyal tesis ve taziye evi yapacağız. İlçe sınırlarında ikamet eden her yeni doğan bebeğe hoş geldin bebek projesi kapsamında anne ve bebek bakım seti hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlçenin turizm potansiyelini en yüksek seviyeye ulaştırmak için de çaba göstereceklerini ifade eden Vicdan, yeni tesisler kazandıracaklarına dikkat çekti.

Heyik mevkiini bu anlamda turizm bölgesine dönüştüreceklerine değinen Vicdan, “Heyik mevkiinde ve İçmeler bölgesinde yapacağımız Gençlik kampında; bungalov evler, oyun parkurları, kamp, kano, su fıskiyesi altında eğlence alanı, kuş gözlem evi, yapay tırmanma dağı, yürüyüş yolları, bisiklet sürme alanları ve ailelerin piknik yapabileceği alanlar yer alacak. Bu kamp, vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmasına imkân sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelere de hizmetin en iyisini ulaştıracaklarını anlatan CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, şöyle devam etti:

“Kırsal mahallelerimizde yörelerin geleneksel ve mimari özelliklerine uygun olarak inşa edeceğimiz içerisinde yeşil alanlar taziye evi ve spor salonu piknik alanlarının bulunduğu düğün nişan gibi toplu etkinliklerin yanı sıra çeşitli eğitim ve kurslara da ev sahipliği yapabilecek sosyal tesisleri ve taziye evlerinin mahallelerimize kazandıracağız.

Engelli ve evde özel ihtiyacını tek başına karşılayamayan yaşlı vatandaşlarımızın Ev temizliği, sağlık, psikolojik destek, kısmi özel bakım ve her gün sıcak yemek hizmeti vereceğiz.”