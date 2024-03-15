Toplu iftar yemeği hazırlanan mutfaklar denetlendi

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, toplu iftar yemeği hazırlanan mutfak ve yerlerde denetimlerde bulundu.

Ramazan ayı devam ederken, Elbistan’da toplu iftar yemeklerinin üretildiği noktalarda kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, hijyen kurallarına uygunluk ve hammaddelerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ile yemeklerin üretim ve dağıtım koşulları denetlendi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, vatandaşların güvenilir gıdaya erişebilmeleri amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde riske dayalı olarak denetimlerin yıl içinde rutin olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Özellikle ramazan ayında kontrollerini daha sıkılaştırdıklarını belirten Tontuş, “Tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması açısından, ramazanda güvenilir gıdaların tüketime sunulması özel bir önem kazanıyor. Bizde bu çerçevede un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamuller üreten işletmelerin resmi kontrollerinde, üretimde kullanılan ham maddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamalarının kontrole tabi tutulmasına, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerin etiketlerinin kontrollerine özel önem veriyoruz.

Denetimlerimizi, toplu iftar yemeği yapılan mutfak ve noktalarla sürdürüyoruz. Buralarda da hijyen başta olmak üzere iftar menülerinin hazırlanış aşamaları ve hammaddelerle kontrollerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gıda güvenirliği ve sağlık açısından huzurlu ve güvenli bir ramazan geçirmesi için denetimlerimiz aralıksız olarak sürecek” ifadelerini kullandı.