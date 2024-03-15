Türk Kızılay Elbistan Şubesi, 400 yıllık Osmanlı geleneğini yaşattı

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, Osmanlı’da kış gecelerinin başlıca eğlencesi olan ve unutulmaya yüz tutan “Helva Sohbetleri” geleneğini yeniden yaşattı.

Osmanlı şehir ve kasabalarında sosyal yaşantının merkezinde önemli bir yer edinen helva kültürü, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürdü. Ramazan gecelerinde olsun, sohbet anlarında olsun helva, İslamiyet’in ruhuyla birlikte harmanlanarak kültürel ve sosyolojik ritüellerle zenginleştirilerek ikramların vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Bu, Türklerin anavatanı Orta Asya'ya dayanan bir gelenekti. Eski Ramazan gecelerinde, geçmişi ve gelenekselliği bakımından helva sohbetleri de önemli bir yer tutardı. Cuma geceleri düzenlenen bu sohbetlerde bir araya gelinir, siyasetten ari olarak sosyal ve içtimai hayata, sanata, şiire dair sohbetler gerçekleştirilirdi. Bu sohbetlerde misafirleri ağırlarken helva ikram edilirdi.

Osmanlı’da yaklaşık 400 yıl önceye dayanan ‘Helva Sohbetleri’ geleneği, Elbistan’da Türk Kızılay Elbistan Şubesi’nce yaşatıldı.

Bu tatlı geleneği yaşatan ‘Helva Sohbetleri’nin’ ilkine konuşmacı olarak tarihçi araştırmacı yazar Orhan Saydam ve Mustafa Bostan katıldı. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’ndeki programda, tarih, sanat, edebiyat, kültür konuşuldu.

Unutulmaya yüz tutan bu gelenek, önümüzdeki günlerde düzenlenecek programlarla canlandırılmaya çalışılacak.