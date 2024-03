Muhtar adayı Dadak: “Mahallem için çok çalışacağım”

Güneşli Mahallesi muhtar adayı Ata Dadak, mahallesinin sorunlarını çözmek ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağını söyledi.

Güneşli Mahallesinin sorunlarının çözümü için çalışacağını belirten muhtar adayı Ata Dadak, “Çıktığımız bu yolda çalışkan olup, Güneşli Mahallesini daha güzel hale getirmek için yeniden hep birlikte ayağa kaldırmak için bütün gayretimle çalışacağım. Mahalle halkına yakışır bir muhtarlık yapma gayreti içerisinde olacağım. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından takip edeceğinim ve çözmek için elinden geleni yapacağım. Ulaşılabilir bir muhtarlık anlayışıyla, mahallemizin her bir sakinine daha yakın ve etkin hizmet sunma sözü veriyorum. Mahalle sakinlerinin sorularını çözmek için her an ulaşılabilir olacağım. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve çözümler üretmek için elimden geleni yapacağım. Ulaşılabilir muhtarlık anlayışıyla, mahallemizi birlikte yöneteceğiz. Kamu kurumlarıyla etkili iletişim kurarak mahallemizi daha yaşanabilir bir Güneşli Mahallesi için sakinlerimizin taleplerini yakından takip edecek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üreteceğim. Mahallemizi daha iyi bir yer haline getirmek için, kurumlarla işbirliği içinde hareket ederek sorunların çözümü için çok çalışacağım” dedi.