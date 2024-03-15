Depremde yıkılan sağlık ocağının yerine yenisi yapılacak

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde depremde yıkılan sağlık aile sağlığı merkezinin yerine yenisinin yapılacağını söyledi.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından ağır hasar alan yapıların yıkımları sürüyor. Yıkımlarda sona yaklaşılırken ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezlerinden biri de depremde ağır hasar almıştı. Aile sağlığı merkezinin binası, kontrollü olarak yıkıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) deprem konutlarının büyük bölümünün de inşa mahallede ilk derece sağlık hizmetlerinin aksamaması ve talebin karşılanması için yeni bir aile sağlığı merkezi planlaması yapıldı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Karaelbistan Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinin yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıkım işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Kaymakam Ataman, yeni aile sağlığı merkezinin inşaatına da ivedilikle başlanacağını vurguladı.