- Çevre

Yaban keçileri Toros Dağları’nda görüntülendi

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Koruma altında olan ve yılın belirli dönemlerinde sürü oluşturan yaban keçileri, Toros Dağları’ndaki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Yaban keçileri Toros Dağları’nda görüntülendi mask
Yaban keçileri Toros Dağları’nda görüntülendi
Yaban keçileri Toros Dağları’nda görüntülendi
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Koruma altında olan ve yılın belirli dönemlerinde sürü oluşturan yaban keçileri, Toros Dağları’ndaki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

15 Mar 2024 - 12:23 AA Antalya- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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