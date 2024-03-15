Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılıyor. Evlerini kaybeden vatandaşlar için devlet harekete geçti. Bu çerçevede imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı imalatları devam ederken, kalıcı konut ve iş yerleri de hızla yükseliyor.

Şehir tasarım projesi çerçevesinde birçok noktada şantiyeler kurulurken, Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası sürüyor. TOKİ tarafından yürütülen projede alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezindeki yerinde tasarım ve dönüşüm çalışmaları çerçevesinde binalar yükselmeye başlandı.

Depremin üzerinden geçen 13 ayın ardından şehir merkezi dron ile görüntülendi. Görüntülerde birçok noktada inşaat çalışmalarının devam ettiği, şehir merkezinin ise adeta şantiye alanına döndüğü görüldü.

Depremzede Rukiye Çelik, “Şehrimiz eski haline getirilsin. Her yer tanınmadık hale geldi. İleriki zamanlarda çalışmaların hızlanmasını ve daha güzel bir şehir haline de getirilir ise bizim için çok daha güzel olacak” dedi.

Bir başka depremzede Ökkeş Çolak, “Devletimiz gerekeni yapıyor. Büyük bir deprem oldu. İnşaat çalışmaları devam ediyor” ifadesini kullandı.

Rüstem Telli ise, “İnşaat çalışmaları hızla sürüyor, seçimden sonra da çalışmaların bu şekilde devam etmesini diliyorum” diye konuştu.