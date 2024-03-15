15 Mar 2024 - 10:18 - Spor

Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 24. hafta mücadelelerine sahne olacak.