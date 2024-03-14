Başkan adayı Mercan: "Şehrimizin katı atık sorunu tarihe karışacak"

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, Katı atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi projesiyle kentte sürdürülebilir bir çevre ve değer katacaklarını söyledi.

Elbistan'ın kangrene dönüşmüş bir sorununu çözeceklerini vurgulayan Mercan, kurulacak tesisin şehir ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kurulacak tesis ile Elbistan’ın doğal güzelliği olan Ceyhan Nehri'nin de çevre sorunu ile karşı karşıya kalmayacağının altını çizdi.

Başkan adayı Mercan, “Allah'a hamdolsun her gün bir projeyi açıklamanın mutluluğunu yaşıyorum. Devletimizin gücünü yanımızda hissetmemiz, sizlere hizmet etme gücümüzü de artırıyor. İnşallah Katı Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi projemizi bu şehre kazandıracağız. Sıfır atık yönetmeliği kapsamında geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri dönüşüme gönderilmek üzere bırakılması amacıyla, Katı Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisimizi kuracağız. Böylece hem şehir ekonomisine istihdam sağlayarak katkıda bulunacağız hem de yaşanabilir bir şehir inşa etmek adına bir adım daha atmış olacağız. Tesisimizde; ambalaj atıkları (kâğıt plastik cam metal), ahşap atıklar, atık lastikler, elektronik atıklar (piller vs), tekstil atıkları ve bitkisel atık yağlar gibi farklı tür atık kabul edilerek tekrar işleme sonrasında kullanıma kazandırılacaktır.

Elbistanımızın sürdürülebilir ekosistemi için olmazsa olmaz tesisimizi hızlı bir şekilde, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğiz Bu tesis sayesinde Ceyhan Nehrimizdeki doğal kirletici emisyonu da düşüreceğiz.

Tesiste tekrar kullanılmak için dezenfekte edilen atık su ise hem ücretsiz olacak hem de verimliliği artıracak. Daha sağlıklı, daha temiz ve daha güvenli bu tesisi, bir an önce faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” dedi.