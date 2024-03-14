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20 ilde "Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

20 ilde "Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı mask
20 ilde "Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı
20 ilde "Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

14 Mar 2024 - 16:16 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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