Başkan adayı Vicdan'dan Tıp Bayramı ziyareti

CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan , 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Vicdan , 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Ekinözü Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vicdan , burada görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip çiçek vererek tıp bayramlarını kutladı. Vicdan, hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Doktorların toplum için değerinin önemine vurgu yapan Vicdan, “14 Mart Tıp Bayramı’nda Ekinözü Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Doktorluk önemli bir meslek, en küçük rahatsızlıkta onlara koşarız. En zor günlerimizde sağlık çalışanlarımız yanımızda oluyor. İlçemizde ve diğer deprem illerinde sağlık personellerimiz 2 yıldan bu yana Tıp Bayramına depremin gölgesinde giriyor. Sorunları hala çözülmediği gibi katlanarak büyüyor.

Varlıklarına şükrettiğimiz sağlık personellerimizin, başta barınma olmak üzere tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için özveri ve fedakarlık gösteren sevgili kardeşlerime ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum.

Biz de yılda bir günde olsa onları ziyaret ederek hatırlarını sorup kolaylıklar dilemek istedik. Allah sağlık çalışanlarımıza güç kuvvet versin, tüm toplum olarak sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.

Ekinözü Devlet Hastanesi sağlık çalışanları da kendilerini ziyaret edip, çiçek veren Vicdan'a teşekkür etti.