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Gölbaşı'nda otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

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Gölbaşı'nda, otomobille çarpışan traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Gölbaşı'nda otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı mask
Gölbaşı'nda otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı
Gölbaşı'nda otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Abuzer Çalış idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktör ile Müslüm Polat idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 5. kilometrsinede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Abuzer Çalış olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekşilerince yapılan Çalış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çalış’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 Mar 2024 - 15:19 İHA Adiyaman- Güncel

Mahreç  İha

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