Elbistan’da ekmeğe zam kararı

Elbistan’da, ekmeğin fiyatının 2 liralık zamla birlikte 10 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta, maliyetlerindeki artışın göz önünde bulundurulmasını isteyen fırıncıların artış talebi, Kahramanmaraş Valiliği’ne iletilmişti. Kahramanmaraş Valiliği’nin aldığı zam kararı, Kahramanmaraş Fırıncılar Odası tarafından 10 Mart itibariyle uygulanmaya başladı. Merkezdeki bu kararın ardından Elbistan’daki fırıncıların da zam talebi uygun görüldü. Böylece Elbistan’da da pide ve somun ekmeğin fiyatı 2 lira artmış oldu.

Son zamla birlikte ekmeğin fiyatı 10 TL’ye yükselmiş oldu. Yeni fiyattan satışların 14 Mart itibariyle başlaması beklenirken bazı fırıncıların zam kararını ramazan sonrasında uygulama yönünde karar aldığı öğrenildi.

Elbistan'da ekmeğe en son 19 Ocak’ta zam yapılmıştı. Ekmek, bu tarihten itibaren 8 liradan satılıyordu.

Öte yandan, yayımlanan son yönetmelikle ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığından olumlu görüş aranacak.

Ekmek ve simit fiyatı belirlenirken ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü aranacak.