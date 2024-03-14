Arslan Prefabrik showroomu açıldı

Elbistan’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Arslan Prefabrik ve Çelik Ev Sistemleri, açmış olduğu showroom ile örnek yapılarını yakından görme imkanı sunuyor.

Ağır çelik kullanarak depreme dayanıklı ve konforlu yaşam alanları sunan Arslan Prefabrik ve Çelik Ev Sistemleri, Adnan Menderes Bulvarı BP Petrol yanında açtığı showroom ile hizmet vermeye devam ediyor.

Ağır çelikten inşa ettikleri yapıların duvarlarında ytong malzeme kullandıklarını ve ısı yalıtımı işlemi yaptıklarını belirten firma yetkilisi Ali Arslan, “En kaliteli malzemeleri kullanarak, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunuyoruz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda projeler hazırlıyoruz. Ağır çelik kullanarak yaptığımız binaların duvarlarında ytong malzeme kullanıyoruz. Yapıların ısı yalıtım işlemlerini yapıyoruz. Yapıların iç dizaynlarını da yine müşterilerimizin isteklerine göre yapıyoruz. Yapıların büyüklüğüne göre imalathanemizde veya inşaat alanında montaj işlemini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Açtıkları showroom ile müşterilerine örnek yapılarını yakından görme imkanı sunduklarını belirten Arslan, “Yaptığımız işleri yakından görmek isteyen vatandaşlarımız Adnan Menderes Bulvarı BP petrol yanında bulunan showroomumuzu ziyaret ederek örnek yapılarımızı yakından inceleyebilirler. Başta çelik ev olmak üzere diğer inşaat işlerimiz hakkında bilgi almak ve güvenli ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralamak isteyen vatandaşlarımız 0 546 532 60 13 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler veya elbistan_arslan_prefabrik instagram sayfamızdan işlerimizi takip edebilirler.” dedi.