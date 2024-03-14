Baba ile oğlu elektrik akımına kapıldı

Elbistan’da inşaatta çalışan baba ile oğlu, taşıdıkları demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yoğunsöğüt Sokak üzerindeki 2 katlı evin inşaatında çalışan baba İ.İ. ile oğlu R.İ.’nin taşıdıkları demir, elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan baba ile oğlu yaralandı. Baba ile oğlunun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve Akedaş ekipleri sevk edildi. Akedaş ekiplerinin elektriği kesmesinin ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İnşaattan indirilen baba İ.İ. ve oğlu R.İ., 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.