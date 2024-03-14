4 milyon liralık tarım desteği icmali askıya çıktı

Elbistan’da, 141 üreticiye ödenecek hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği icmalleri askıya çıkarıldı.

Elbistan’da, afetzede üreticilere yönelik destekler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje çerçevesinde Elbistan’da 2023 üretim yılı hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği alacak üreticiler belli oldu. Buna göre, Elbistan’da 141 üreticiye yaklaşık 4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak. Ödemelerle ilgili bilgileri içeren askı icmalleri mahallelerde ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 5 gün süre ile askıya çıkarıldı.

Üreticilerin mağdur olmamaları için, askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek ve daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Askı süresi ise 18 Mart Pazartesi günü dolacak.