İYİ Parti adayı Bölükbaşı: “Elbistan’ı efsanevi hizmetlerle buluşturacağız”

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, halka rağmen değil, halkla birlikte olacaklarını ve kenti efsanevi hizmetlerle buluşturacaklarını söyledi.

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, seçimlere kısa bir süre kala ilçe genelinde kapı kapı dolaşıp vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geliyor.

Bölükbaşı, son olarak konteyner kentlerdeki afetzedeleri ziyaret edip destek istedi. Afetzedelerle yakından ilgilenen Bölükbaşı, seçilmesi halinde Elbistan’a kazandıracağı projeler ve hizmetleri anlattı.

Çalışmalarına ilişkin olarak değerlendirme yapan İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, “Kıymetli hemşerilerimizin büyük teveccühü ve desteği ile karşılaşıyoruz. İnşallah, 31 Mart’ta bu düzen değişecek. Elbistan’ımız, Elbistanlımız en iyi hizmeti hak ediyor. Biz de kurduğumuz sağlam ekiple, halkımızı da arkamıza alarak şehrimizi beraber yönetecek, beraber geliştireceğiz. Bu ilçeyi ranta, talana ve soyguna teslim etmeyeceğiz. Daha yapacak çok işimiz gidecek çok yolumuz var” ifadelerini kullandı.

Seçmene hayal satmadıklarının altını çizen Bölükbaşı, “15 yıldır bu şehri yönetenler, insan odaklı hizmet anlayışı dediler ama bir türlü bu insanlar onu göremedi. Halkımız, artık değişim istiyor. Halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen bir anlayış Elbistan’a hakim olsun diyor. Biz de bu davanın temsilcileri olarak, ekibimizle birlikte 6 Şubat’ta yaşanan felaketin izlerini birlik ve beraberlik içerisinde sileceğiz. Elbistan’ımızı derleyip toparlayacak ve yeniden ayağa kaldıracağız.

Efsanevi hizmetleri şehrimize kazandıracağız. Hayal satmayacağız. İnşallah, 31 Mart Elbistan’ımız için bir milat olacak. Değişimin ayak seslerini de şimdiden duyuyoruz” şeklinde konuştu.