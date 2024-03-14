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31 yıllık esnafın iş yeri yıkıldı, konteyner iş yerinde hizmet veriyor

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Kahramanmaraş’ta depremde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner iş yerinde hizmet vermeye devam ediyor.

31 yıllık esnafın iş yeri yıkıldı, konteyner iş yerinde hizmet veriyor mask
31 yıllık esnafın iş yeri yıkıldı, konteyner iş yerinde hizmet veriyor
31 yıllık esnafın iş yeri yıkıldı, konteyner iş yerinde hizmet veriyor
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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde konteyner iş yerinde terzilik yapan Muzaffer Akbulut, zorlu şartlara rağmen ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.

Akbulut, "Ben Kahramanmaraş’ta 31 yıllık esnafım. İş yerimiz depremden dolayı ağır hasar aldı ve iş yerlerimizi kaybettik. Daha önce Trabzon Caddesi Selçuk Sitesi’ndeydi ama yıkıldı. Şimdi geçici konteynerlerde esnaflık yapıyoruz. İş yok ve geçim sıkıntısı her şeyin önünde geliyor. Önceki iş yerlerimize bakarak şu an maalesef işlerimiz azaldı. Önceden 10 tane iş yapıyorsak şu an bir tane iş yapabiliyoruz. Memleketimizin insanlarının yarısı şehir dışında. Deprem dolayısıyla gidenler dönmedi. İnşallah işlerimiz açılır. Allah bize hayırlı müşteriler göndersin. Çalışır kazanırız. İnşallah eski günlerimize tekrar döneriz" dedi.

14 Mar 2024 - 13:38 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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