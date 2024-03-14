Hırsızlık şüphelileri ve gözcüleri kıskıvrak yakalandı

Onikişubat ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 şahıs ile araçlarda gözcülük yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen 3 şahıs ve gözcülük yaptığı anlaşılan 2 araç sürücüsünü kıskıvrak yakaladı. Şahıslarla birlikte 1 beton kırıcı, 1 matkap, 2 elektrikli kesici, 1 jeneratör, 1 demir kesme makası, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheli şahıslar da işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.