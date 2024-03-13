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Şırnak’ta polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı sonrası Mardin’e giden polis aracının kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Şırnak’ta polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Şırnak’ta polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak’ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin’e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.

Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der’in şehit olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13 Mar 2024 - 19:34 İHA Şirnak- Asayiş

Mahreç  İha

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