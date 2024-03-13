Mercan: "En kıymetli yatırımı gençlerimize yapacağız "

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kente kazandıracakları Merkez Kütüphane ve Etüt Merkezi ile en kıymetli yatırımı gençlere yapacaklarını söyledi.

Mercan, gençlere yönelik vizyon projesini açıkladı. Gençleri, Elbistan'ın geleceği olarak gördüklerini vurgulayan Mercan, 5 bin kitabı bünyesinde barındıran ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği kütüphane ve Etüt merkezi projesini duyurdu.

Merkez Kütüphane ve Etüt Merkezi projesiyle Elbistan'da eğitime önemli bir katkı sağlayacaklarını dile getiren AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, şöyle devam etti:

Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlar için her türlü fedakarlığı yapacağız. Türkiye Yüzyılında yeniden ayağa kalkan Elbistan’ımız için eksiksiz bir Merkez Kütüphane ve Etüt Merkezi inşa edip gençlerimize armağan edeceğiz.

En kıymetli yatırımlarımızı gençlerimize yapacağız. Kütüphane içerisinde ilk etapta; felsefe, edebiyat, bilim, kültür-sanat, tarih, sosyoloji, kişisel gelişim, İslam kültürü alanlarında 5 bine yakın kitap yer alacak. Ayrıca sosyal belediyecilik anlayışı ile Üniversite, KPSS ve okul sürecindeki sınavlara hazırlık amacıyla öğrencilerimize kurs desteği de sağlanacaktır."

Öğrencilere burs desteği de verileceğini vurgulayan Mercan, sözlerini, "Belirli aralıklarla yapılacak olan değerlendirme sınavları ile belirlenen öğrencilerimize de burs desteği sağlayacağız. Merkez Kütüphane ve Etüt Merkezimizde öğrencilerimizin erişebileceği, tamamen ücretsiz olan sıcak içecekler personellerimiz tarafından servis edilecek.

Ayrıca çağımızdaki bilginin kaynağı olan internet erişimi de hem kablolu hem de wi-fi üzerinden ücretsiz bir şekilde sağlanacak" cümleleri ile tamamladı.