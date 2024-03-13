Otomobil takla attı: sürücü yaralandı eşi hayatını kaybetti

Elbistan'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uncular Mahallesi'nden Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Hamit Demir (59) idaresindeki 34 TS 1404 plakalı otomobil, Küçükyapalak Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi Saniye Demir (55) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Saniye Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Eşi Hamit Demir'in tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal da olay yerinde inceleme yaparken, kazada hayatını kaybeden Saniye Demir'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.