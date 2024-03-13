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İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı

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Kahramanmaraş’ta depremde hem evleri hem de iş yerleri yıkılan çift, tekrar konteyner iş yeri açarak hizmet vermeye devam ediyor.

İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı mask
İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı
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Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde yaşayan Fatih ve Gamze Bülbül çifti, depremde iş yerlerinin yıkılmasının ardından el ele verip, tekrar döner ve tost yaptıkları konteyner iş yeri açtı.

Öğrencilere, çocuklara ve halka ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Gamze Bülbül, "Kahramanmaraş’ta o büyük depreme ben de yakalandım. Evimiz yıkıldı, çok şeyler atlattık. Dükkanımız vardı, ağır hasar aldı. Bize bir konteyner verdiler. Eşimle buradayız. Döner dükkanı açtık ve işletiyoruz. Burada çocuklara, öğrencilere, gelen halka elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eşimle sırt sırta verdik. Eşim daha önce bir rahatsızlık geçirdi. Burada eşime destek amaçlı, elimden geleni yapıyorum. Ben ev hanımıydım. Eşim rahatsızlık geçirince eşimi yalnız bırakmamak için elimden ne gelirse, çay olsun, temizlik olsun yapıyorum. İnşallah deprem sonrası yaşadığımız acılar geçsin, unutalım. Daha güzel günler gelsin. O kötü günleri depremi hatırlamayalım. Depremzedeler şu an çok zor ve kötü günler geçiriyor" dedi.

13 Mar 2024 - 15:00 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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