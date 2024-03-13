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‘Belgelerle Mehmet Akif Ersoy’ konferansı yapıldı

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Elbistan’da, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 103’üncü Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. İstiklal Marşı'nın Kabul...

‘Belgelerle Mehmet Akif Ersoy’ konferansı yapıldı mask
‘Belgelerle Mehmet Akif Ersoy’ konferansı yapıldı
‘Belgelerle Mehmet Akif Ersoy’ konferansı yapıldı
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Elbistan’da, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 103’üncü Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103’üncü Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çeşitli etkinliler düzenlendi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Elbistan Şubesi tarafından düzenlenen programda araştırmacı-tarihçi-yazar Orhan Saydam tarafından ‘Belgelerle Mehmet Akif Ersoy’ adlı konferans verildi.

Sunumda, İstiklal Marşımızın önemine vurgu yapan Saydam, Mehmet Akif Ersoy'a ait fotoğraf ve belgeler üzerinden milli şairimizin hayatını anlattı. Program, katılımcılarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi akabinde son buldu.

13 Mar 2024 - 14:36 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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