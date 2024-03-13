Hanezar Elbistan’da dairelerin anahtarları sahiplerine teslim ediliyor

Hanezar Elbistan projesinde depremin ardından tamamlanan, depremle ilgili tüm raporları hazır olan 4+1 sıfır daireler sahiplerine teslim ediliyor.

Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan Hanezar Elbistan projesinde depremin ardından tamamlanan ve anahtar teslimleri yapılan ve yaşamın yeni dinamiklerine uygun daireler konseptleri ile dikkati çekiyor.

Hanezar Elbistan projesinde F Blok’taki dairelerin sahiplerine teslim edilmeye başlandığını belirten İnşaa İnşaat yöneticileri, “İnşaat sektöründe 20 yıllık deneyimin ve binlerce daireyi teslim etmenin verdiği güven ve özveriyi Hanezar Elbistan projesine yansıtmayı hedef alan markamız, bireylere konut alternatifi sunan bir firma olmanın çok ötesindedir. Projemizi, Elbistan’da sağlam zemine oturtmanın güveni ve hava sirkülasyonunun en yoğun olduğu bölgede projemizi gerçekleştirirken en temiz havayı solumanın hazzını siz değerli misafirlerimize sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşaa İnşaat olarak müşterilerimize konut almanın ötesinde bir yaşam merkezi sunuyoruz. Bizler yaşamın her alanının birer mucize olduğuna inanarak, bu alanların güvenli ve huzurlu bir yaşam oluşturması için çalışıyoruz.

6 Şubat depreminden sonra tamamladığımız Hanezar Sitesinde F Blok’ta adından çok söz ettirecek yenilikçi bir projemizde, depremle ilgili tüm raporları hazır olan 4+1 sıfır dairelerimiz şimdi satışta. Elbistan'a yakışır bir konsept ile satışa sunduğumuz sadeliği, modernliği ve konforu buluşturan iç tasarımıyla da öne çıkaran dairelerimiz brüt 210, net ise 149 metrekaredir. Dairelerimizde ebeveyn banyosu ve kilerle birlikte 20 m² balkon bulunmaktadır. Yangın merdiveni, çift asansör, geniş bahçe ve otopark alanları basketbol sahası sitemizin özellikleri arasındadır. Elbistan'a yakışır bir konsept ile satışa sunduğumuz dairlerimizin anahtar teslimlerini yapıyoruz. Dairelerimiz ile ilgili detaylı bilgi için 0 506 841 00 31 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdiler.