Çiftçilere yüzde 50 hibeli sebze fidesi dağıtılacak

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, yüzde 50 üretici katkılı ve yüzde 50 de hibe şeklinde sebze fidesi dağıtacaklarını söyledi.

Tontuş; domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi taleplerini almaya başladıklarını belirterek, “Başvurular, 18 Mart’ta sona erecek” dedi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, kentte bitkisel üretimin artırılmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması için üreticilere yüzde 50 hibeli fide temin edeceklerini dile getiren Tontuş, “Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Her zaman yanlarındayız” ifadesini kullandı.

İl genelinde 2 milyon 500 bin fide dağıtılacağının bilgisini veren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, “Çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi, tüketicilere ucuz ve güvenilir gıda sunmayı amaçladığımız sebze fidesi dağıtımında özellikle kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmayı, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlere katkı sunmayı hedefliyoruz. Şuan fide taleplerini alıyoruz. İl genelinde 2 milyon 500 bin fide dağıtılacak. Bir üretici, en az 1 viyol (170-400 arası) ve en fazla 8 bin adet alabilir. Başvuruları ise 18 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edeceğiz” diye konuştu.

Projedeki fide çeşitlerine ilişkin de bilgi aktaran Tontuş, “2 çeşit domates fidemiz var. 3 ayrı da biber fidesi dağıtacağız. Kaypa, sivri ve çarliston cinsi fidelerimiz olacak. 1 çeşit salatalık ve 1 çeşit de patlıcan dağıtımı yapacağız. Yüzde 50 hibe şeklindeki fide dağıtımımızdan yararlanmak isteyen üreticilerimiz, kurumumuza başvurabilir” değerlendirmesinde bulundu.