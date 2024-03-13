CHP adayı Erkan Gürbüz: “Belediye varla yok arasında olmayacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, kentteki her kesimin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren projeler hazırladıklarını belirterek, “Yediden yetmişe herkes belediyenin varlığını hissedecek” dedi.

Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin kaynaklarını doğru bir planlama ve harcama modeli ile ayakları yere basan projelere aktaracaklarının altını çizdi.

CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, Elbistan’ı yeniden ihya edecek, sürdürülebilir ve şehre dair tüm yaşam döngüsünü kapsayan projelerle seçmenin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Elbistan’ın röntgenini çektiklerini anlatan Gürbüz, sorunlar kadar çözüm önerilerini de bildiklerini dile getirdi.

‘Kırsal ve merkez olmak üzere 93 mahallede dokunmadığımız kimse kalmayacak’ diyen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Hazırladığımız projelerimizin en temel özelliği, belediye kaynaklarının doğru ve verimli kullanıldığı, yaşama katkı sunan, işlevsel, ayakları yere sağlam basan ve gerçek ihtiyaçlara cevap vermesidir. Depremin taş üstünde taş bırakmadığı şehrimizde de asıl yapılması gereken budur. Kentsel dönüşümden imara, enerjiden, ekonomiden tarıma, altyapıdan ulaşıma, kültür ve eğitimden sosyal belediyeciliğe kadar çok sayıda başlık altındaki projelerimizle Elbistan’ı Türkiye’de örnek gösterilen bir belediye olmasını hedefliyoruz.”

Erkan Gürbüz, “Biz, çocukların sürekli gülümsediği, gençlerin kendilerini ait hissettiği, diğer vatandaşlarımızın da nefes alan sokak ve caddelerinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir hayalimiz var. Bunu başaracak inanca sahibiz. İnsanımızın da bize olan güveniyle Elbistan’a söz veriyoruz. İnsan öncelikli projeleri yaşama geçirip israfı da önleyen anlayışla güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğu bir şehri hep beraber oluşturacağız” diye konuştu.

Elbistan’da değişim zamanının geldiğini belirten CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, “Yaklaşık 130 bin kişi bu değişimle kazanacak. Elbistan Belediyesi, insanların yarınını düşünen, yaşamı en güzel şekilde devam ettirmesi anlayışı ile çalışan bir kurum olacak. Ve Elbistan Belediyesi, varla yok arasında olmayacak. Gücünü halktan alacak ve sadece halka hizmet edecek” değerlendirmesinde bulundu.