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Konteyner cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

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Afşin ilçesinde, konteynere gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. İlçeye bağlı kırsal Erçe...

Konteyner cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı mask
Konteyner cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
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Afşin ilçesinde, konteynere gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Erçene Mahallesi'ndeki olayda, Servet Türkkahraman’ın (61) yaşadığı konteynere uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirilmişti. Konteynerde tek başına kalan Türkkahraman vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın fail ya da failleri ise, saldırıdan sonra kaçmıştı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de soruşturma doğrultusunda fail ya da faillerin kimliğini belirlemek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Cinayetin, husumete dayalı olarak işlenebileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Derinleştirilen soruşturmanın sonunda, cinayetle ilgili olarak 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın, yıllar önceki bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

13 Mar 2024 - 14:03 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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