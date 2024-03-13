Öztunç, 6 ay geçmeden bozulan grup yolunu TBMM’ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, hemen her yıl asfaltlansa da ağır hafriyat kamyonları nedeniyle 6 geçmeden bozulan Kışla-Kalaycık grup yolunun akıbetini, ikinci kez TBMM gündemine taşıdı.

Elbistan’da çok sayıda kırsal mahallenin ilçe merkezi ve birbirleri arasındaki bağlantıyı sağlayan Kışla-Kalaycık grup yolu, ağır hafriyat kamyonlarının yoğun kullanımı ve altyapı yetersizliği nedeniyle yapboz tahtasına dönüyor. Hemen her yıl sathi kaplama yapılarak yenilenen yol, kısa süre içinde bozulup eskisinden daha kötü duruma gelirken, bölge halkı ise duruma tepki gösteriyor. Yağışlı havalarda ise göle dönüşen yolun durumu, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, geçtiğimiz yıl soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınmıştı.

Öztunç’un önergesinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce asfalt çalışması yapılsa da kalıcı çözüm getirmedi.

Öztunç, onlarca mahallenin ilçe ile ulaşımını sağlayan yolun özellikle Doğan-Kışla mahalleleri arasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Öztunç, “Elbistan ilçesine bağlı Kışla Mahallesi halkı her seçimde büyük çoğunlukla iktidara oy vermekte ancak hizmet alamamaktadır. İktidarın seçim öncesi verdiği sözler oy aldıktan sonra tutulmamakta, unutulup gitmektedir. Türkiye’nin sayılı kuruluşlarında Elbistan Termik Santrali’nin yanı başındaki bu mahallenin yolu harap haldedir. Genel seçim öncesi yapılacağı söylenen yol yapılmamıştır.

Buna istinaden; perişan haldeki Kışla Mahallesi yolu neden yapılmamaktadır? Kışla mahallesinin yolunu ne zaman yapacaksınız? Elbistan termik santralinin yanı başındaki Kışla Mahallemizin bu yolunu AK Parti’ye çok fazla oy verdikleri için mi yapmıyorsunuz? Yerel seçimlerde seçmenden oy almak için bu yolun yapılacağı sözü tekrar vatandaşa verilecek midir?” ifadelerini kullandı.