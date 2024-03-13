Bu mahalle, muhtarlık seçimleri ile örnek oluyor

Elbistan’a bağlı İncecik Mahallesi, yıllardır muhtarlık seçimine tek adayla gitmesiyle diğer mahallelere örnek oluyor.

Mahallenin tek muhtar adayı Hakan Kiremit, “İncecik halkı, ortak karar ve fikirle hareket edip her dönem 1 kişiyi belirliyor” dedi.

Yerel seçimlere 20 günden az bir süre kala belediye başkan adaylığı kadar muhtarlık için de adayların heyecan sürüyor. Birçok mahallede birden fazla aday muhtarlık yarışına girerken Elbistan’a bağlı kırsal İncecik Mahallesi’nde ise seçimi kazanacak isim şimdiden belli.

İncecik halkı, mahallede seçimler dolayısıyla oluşabilecek kırgınlık, küskünlük gibi olayların yol açabileceği huzursuzluğun önüne geçmek için yıllardır muhtar adayını konsensüs ile belirliyor. Mahallenin ileri gelenleri ve akil insanları, her seçim öncesinde toplanıp bir kişi üzerinde uzlaşıyor. Tüm seçmenler de bu karara uyup o kişiyi muhtar seçiyor. İncecik, bu durumla diğer mahallelere de örnek oluyor.

Mahallede yaklaşık 20 gün sonra kurulacak sandıkta aday gösterilen isim ise Hakan Kiremit oldu. Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Kiremit, İncecik’te seçimlere yarış değil anlayışla gittiklerini söyledi.

Bu dönem muhtarlık seçimlerinde kendisinin yer alacağını belirten Hakan Kiremit, “Böylece mahallemizde oluşabilecek huzursuzlukların önüne geçmiş oluyoruz. Toplam 240 seçmenimiz var. Tek adaylı bir seçim olacak. Bizim mahalle dışında çok nadir bir uygulama tek adaylık. Mahallelinin ortak kararı bu yönde olduğu için tek kişiyle sandığa gidiliyor. Diğer mahallelere de örnek olması gereken bir durum bizce. İncecik, bu özelliği ile huzurun başkenti oluyor” dedi.

Mahallenin sorunlarının bilincinde olduğunu hatırlatan muhtar adayı Hakan Kiremit, “Mahalle halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız inşallah. Hamit Fırtına, Peksoy Türk, Übeydullah Açık ve Hüseyin Meral’la birlikte mahallemize en güzel hizmeti getirmenin mücadelesini vereceğiz. Allah, çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın. Bize bu önemli sorumluluğu veren mahalle sakinlerimize de şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.