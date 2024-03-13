Depremde yıkılan minarenin yenisini yaptırmak için destek bekliyorlar

İmam-ı Azam Cami’nin depremde yıkılan minaresinin yerine yenisini yaptırmak için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Elbistan’da, Orhangazi Mahallesi’nde bir süre önce tamamlanarak ibadete açılan İmam-ı Azam Cami’nin minaresi, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketi sonrasında yıkıldı. Camiye yeni minare yapımı için İmam-ı Azam Cami Hayır ve İhsan Derneği’nce girişim başlatıldı. Hayırseverlerin desteği ve önemli katkısı ile yeni minarenin temeli atıldı. Minare inşaatının tamamlanması için ise bir miktar daha desteğe ihtiyaç duyuluyor.

İmam-ı Azam Cami Hayır ve İhsan Derneği yönetimi, minare inşaatında önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. İnşaatın ilerlemesi için hayırseverlere çağrıda bulunan dernek yönetimi, “Camilere hizmet etmek, ibadetlerin ve ilmin devamını sağlamaya yönelik bir iş olduğundan büyük fazilet ve mükafata tabidir. Nitekim mescit inşa etmenin fazileti Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerle de sabittir. Biz de, depremde yıkılan minaremizin yenisini inşasına devam ederken içinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı ramazanda hayırseverlerimize çağrıda bulunuyoruz.

2014 yılında temeli atılan camimiz, yine hayırseverlerimiz sayesinde bugünlere geldi. Hemşerilerimizin kadirşinaslığı ve hayırda yarışmasıyla camimizde huzur içinde ibadetler yapılabiliyor. İnşallah minaremizin yapılmasıyla birlikte ezan-ı şerif de daha gür bir şekilde tekrar duyulacak. Nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, alıcı olarak İmam Azam Cami Hayır ve İhsan Derneği yazıp Vakıfbank TR10 0001 5001 5800 7316 4495 11 nolu IBAN’a ulaştırabilirler. Vatandaşlarımız cami imam hatibimiz Yunus Yıldırım’ın 0543 798 8093 numaralı telefondan da iletişim kurabilirler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bizlerden desteklerini esirgemeyen halkımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.