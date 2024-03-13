Yüzde 50 hibe destekli alıç fidanı talepleri alınıyor

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, yüzde 50 hibe destekli aşılı alıç fidanı taleplerini almaya başladıklarını söyledi.

Tontuş, Elbistan’da alternatif ürün oluşturmak amacıyla yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si de üretici katkılı olmak üzere aşılı alıç fidanı dağıtacaklarını belirtti.

Alıç fidanı ön taleplerinin 15 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar alınacağını vurgulayan Tontuş, “Alıç fidesi dağıtımı programımız, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 50 çiftçi katkılı olarak uygulanacak ve proje kapsamında hayata geçiriliyor. Üreticilerimize 1 yaşında, aşılı ve tüplü alıç fidanı dağıtımı yapılacaktır. Yüzde 50 hibe destekli alıç fidanı almak isteyen çiftçilerimizin ön talep bildirimi için 15 Mart 2024 tarihine kadar kurumumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. Taleplerin alınmasının ardından belirlenecek ücret ve çiftçi katkı payları daha sonra duyurulacaktır” dedi.