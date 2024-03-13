- Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,82 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 9.091,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim, en çok gerileyen ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

# ekonomi

13 Mar 2024 - 10:14 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL