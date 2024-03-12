Şubatta Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Elbistan'da kaydedildi

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 7,5 derece oldu.

Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,5 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da tespit edildi. Ölçümlere göre, Şubat 2024'te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı.

Bu yılın şubat ayında ortalama sıcaklıklar, Hatay, Ardahan, Mardin çevreleri, Van'ın Özalp ve Başkale ilçeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Antalya'nın Gazipaşa ve Korkuteli ilçeleri ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Ardahan, Van'ın Özalp ve Başkale ilçeleri ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 2,8 derece iken geçen ay sıfırın altında 1,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,5 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 16,5 dereceyle Elbistan'da kaydedildi.