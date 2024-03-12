Başkan adayı Mercan'dan modern terminal projesi

AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, yeni terminal projesini kamuoyuna açıkladı.

Elbistan'da şehirlerarası otobüs terminali sorununu çözecek projede, sosyal alanlardan banka ATM’lerine, ücretsiz internetten marketlere kadar birçok hizmeti sunulacak.

Yeni terminal projesi hakkında bilgi veren Başkan Adayı Mercan, “Elbistan’ımız hak ettiği modern bir otobüs terminaline kavuşacak” dedi.

Yeni terminale Elbistan’a bağlı tüm mahallelerden kolay bir şekilde ulaşım sağlanacağını vurgulayan Mercan, “Elbistan’ımız hak ettiği modern bir otobüs terminaline kavuşacak. Tüm mahallelerimizden erişimin kolay bir şekilde sağlanacağı yeni terminalimizde hem şehirler arası hem de kırsal mahallerimize kolaylıkla ulaşacağınız toplu taşıma araçları olacak. Beklemesi gereken vatandaşlarımız için ise terminal içinde ve çevresinde ihtiyaçlarını giderebileceği sosyal alanlar yapacağız. Ayrıca, neredeyse tüm bankaların bulunduğu bankamatik alanı içinde gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel ve ulusal firmalarda yer alacak

Terminalde yerel ve ulusal otobüs firmalarının gişelerinin de olacağına değinen Mercan, "Hem yerel hem de ulusal firmaların gişelerinin bulunacağı terminalimiz Elbistan'a yakışır, modern ve kullanışlı bir şekilde inşa edilecek. Vatandaşlarımızın iletişiminin kesintisiz olması için ise terminal içerisinde ücretsiz Wİ-Fİ noktası kurulacak. Yeni otobüs terminalimiz, özellikle engelli vatandaşlarımız için kullanılabilir şekilde inşa edilecek" şeklinde konuştu.